В Тюмени были взрывы в районе НПЗ. Власти заявили о якобы обезвреживании трех дронов
Вечером в понедельник, 6 октября, в российской Тюмени дроны атаковали предприятие. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Там заявили, что три БпЛА якобы обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино. На место выехали все экстренные службы.
В правительстве заверили, что оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет.
Также власти российского региона сообщили, что взрывов и горения якобы не допущено. В правительстве заверили, что все предприятия в этом районе якобы работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.
Как сообщил пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, по меньшей мере два взрыва прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода, который находится именно в микрорайоне Антипино.
Также на роликах, опубликованных в местных пабликах, видно, как по улицам едут пожарные машины.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод (до 2021 года – Антипинский нефтеперерабатывающий завод) – российский НПЗ, расположенный в промышленной зоне города Тюмени (вблизи микрорайона Антипино). Находится более чем в 2000 км от границы с Украиной.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
- Украина регулярно наносит удары по инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 4 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области.
- 6 октября Генштаб сообщал о поражении нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии.
