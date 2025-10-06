В Тюмени были взрывы в районе НПЗ. Власти заявили о якобы обезвреживании трех дронов

В правительстве Тюменской области заверили, что взрывов и горения якобы не допущено

НПЗ в Тюмени (Фото: ресурс оккупантов)

Вечером в понедельник, 6 октября, в российской Тюмени дроны атаковали предприятие. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Там заявили, что три БпЛА якобы обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино. На место выехали все экстренные службы.

В правительстве заверили, что оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет.

Также власти российского региона сообщили, что взрывов и горения якобы не допущено. В правительстве заверили, что все предприятия в этом районе якобы работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.

Как сообщил пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, по меньшей мере два взрыва прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода, который находится именно в микрорайоне Антипино.

Также на роликах, опубликованных в местных пабликах, видно, как по улицам едут пожарные машины.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод (до 2021 года – Антипинский нефтеперерабатывающий завод) – российский НПЗ, расположенный в промышленной зоне города Тюмени (вблизи микрорайона Антипино). Находится более чем в 2000 км от границы с Украиной.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!