В Сочи заявили об атаке дронов и ракет – туристов спустили в подвалы. Гремело и в Донецке

В Донецке мог быть атакован склад боеприпасов, в городе пожар и звуки вторичной детонации

Пожар в Донецке (Фото: ресурсы пропагандистов)

Сочи в ночь на 17 октября атаковали дроны, туристов в отелях спускали в подвалы. О беспилотной и якобы ракетной опасности около 02:15 заявил мэр города Андрей Прошунин.

Он опубликовал инструкцию, как действовать россиянам и куда бежать. Около 03:00 он заявил о дроновой опасности, а в 05:00 – о якобы ракетной опасности и "работе противовоздушной обороны".

В ряде аэропортов, в том числе и в Сочи, был введен план "Ковер" около 03:00 – ограничили прием и выпуск самолетов. Действовали ограничения примерно до 06:00.

Другие подробности Прошунин не сообщил. Вместе с тем российский телеграм-канал ASTRA опубликовал кадры с места, на которых слышны звуки сирены и взрывы, в частности в районе Адлера. Утверждалось, что туристов в отелях Сочи спускали в подвалы и подземные парковки.

Во временно оккупированном Донецке минувшей ночью также якобы слышали взрывы, возникли пожары. По неподтвержденной информации был поражен склад боеприпасов – на одном из видео слышны звуки вторичной детонации.