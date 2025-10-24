Союзники могут принять решение по "репарационному кредиту" к Рождеству – премьер Дании
Европейский Союз может до Рождества (25 декабря) принять решение о "репарационном кредите" для Украины. Об этом на пресс-конференции после заседания "коалиции желающих" сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
По словам, в первую очередь это политическое решение, однако есть и технические детали.
"Я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", – сказала Фредериксен.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа продвигает работу над "репарационным кредитом" и его варианты будут представлены в ближайшее время.
"Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями являются ключом к привлечению Путина к переговорам. Мы обсудили вопрос о срочной энергетической поддержке в связи с приближением зимы, а также необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины", – добавила она.
- 23 октября бельгийский премьер-министр озвучил три ключевых требования для поддержки "репарационного кредита" для Киева, отметив, что это беспрецедентный шаг.
- В тот же день Bloomberg сообщил, что ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ до декабря.
