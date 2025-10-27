Зеленський заявив, що санкції США проти нафтових компаній РФ можуть скоротити експорт на 50%

Дональд Трамп "викликав дуже негативну реакцію" в Росії через санкції, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Нові американські санкції проти російських нафтових гігантів можуть скоротити експорт нафти на 50%. Таку оцінку в телефонному інтерв’ю медіа Axios зробив президент Володимир Зеленський.

За його словами, президент США Дональд Трамп "викликав дуже негативну реакцію" в Росії через санкції, зокрема войовничі висловлювання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва та "антиамериканська та антитрампівська риторика" у російських пропагандистських ресурсах.

Зеленський заявив, що, за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до $5 млрд на місяць втраченої вигоди.

Зеленський висловив сподівання на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки Конгресу".

22 жовтня Бессент анонсував "суттєве посилення" санкцій проти Росії. У Білому домі заявили, що вони не будуть спрямовані проти Китаю.

Того самого дня Міністерство фінансів США ввело обмеження проти російських Лукойлу, Роснєфті та десятків дочірніх підприємств.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Власюк заявив, що через санкції проти Роснєфті та Лукойлу РФ може втратити до 70% експорту нафти до Індії та Китаю.