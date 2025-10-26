У США назвали Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив санкцій на РФ

Глава Мінфіну зазначив, що посланник Путіна не може сказати нічого іншого, як те, що санкції нібито не впливають на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав спецпредставника Росії Кирила Дмитрієва пропагандистом, а заяви про те, що санкції не впливають на країну-агресора, неправдивими. Про це він сказав у програмі Face the Nation на каналі CBS news.

Бессенту нагадали, що Дмитрієв заявив, що санкції США і Європи проти Росії "абсолютно ніяк не вплинуть на російську економіку" і тільки призведуть до нібито зростання цін на заправках США. На що американський міністр відповів, що Москва одразу відчує наслідки.

"Ви дійсно збираєтеся опублікувати те, що говорить російський пропагандист? Що ще він скаже? Що все буде жахливо і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?" – сказав Бессент.

Водночас він зазначив, що російська економіка зараз налаштована під воєнний час, її зростання "практично нульове", а інфляція перевищує 20%. Бессент наголосив, що військову машину Кремля фінансує саме продаж нафти, і санкції, на його думку, змогли "істотно скоротити прибуток від неї".

"Що, по-вашому, з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже по телевізору: "Це жахливо, президент Трамп вчинив правильно. Це кампанія максимального тиску, яка дасть результат"? Звичайно, він скаже ось що. Якщо ви проаналізуєте і подивитеся на кожну тезу Росії, вони, здається, використовують вираз: "Ми захистили економіку проти цього". Що ж, вони не захистили економіку", – наголосив глава Мінфіну США.

Він зазначив, що після санкцій доходи від нафти впали на 20% у річному обчисленні і можуть впасти ще на 20% або 30%.