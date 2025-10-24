У США очікується зустріч посланця Путіна з Віткоффом – Axios

Дмитрієв прибув у Штати й підтвердив плани зустрітися з чиновниками адміністрації Трампа

У Сполучених Штатах очікується зустріч спецпосланця російського диктатора Кирила Дмитрієва з представником американського президента Стівом Віткоффом. Про це заявляє медіа Axios з посиланням на неназваного чиновника США та співбесідника, обізнаного з планами.

За їх даними, проведення зустрічі Дмитрієва з Віткоффом очікується у Маямі 25 жовтня.

Візит спецпосланця Володимира Путіна відбувається після запровадження нових американських санкцій проти російських нафтових компаній Роснєфть і Лукойл та скасування зустрічі диктатора РФ і президента Штатів Дональда Трампа у Будапешті.

Раніше про візит Дмитрієва повідомили співбесідники телеканалу CNN, розповівши, що очікуються зустрічі Дмитрієва з представниками американської адміністрації, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Тим часом свій візит до США підтвердив і сам Дмитрієв.

Він стверджує, що його поїздка була давно запланована й не скасована, попри "нещодавні недружні дії Вашингтону" щодо країни-агресора.

Соратник Путіна анонсував, що проведе зустрічі з "декількома представниками адміністрації" Трампа, також і за зачиненими дверима.

На цих перемовинах США й Росія обговорять, як продовжити діалог, розповів Дмитрієв.

Також він традиційно для окупантів звинуватив Україну у нібито "зриві" мирних переговорів на "прохання британців і європейців", та заявив, що санкції й "недружні заходи" буцімто вплинуть не на російську економіку, а на "зростання цін на американських заправках".

Напередодні президент США з іронією відреагував на оптимістичні заяви російського диктатора Путіна про можливий вплив нових американських санкцій на Москву.