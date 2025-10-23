У Трампа озвучили умову для зустрічі з Путіним та пояснили нові санкції проти РФ

Лівітт заявила, що можливість зустрічі між главою Штатів та диктатором РФ не є повністю виключеною

Керолайн Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться, якщо принесе "відчутні позитивні результати", а нові санкції глава Штатів запровадив саме зараз, оскільки не бачить достатньої зацікавленості та дій РФ щодо руху до закінчення війни проти України. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

"Послухайте, президент завжди стверджував, що він застосує санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним. І вчора настав цей день. Я думаю, що президент також давно висловлював своє розчарування Володимиром Путіним і, чесно кажучи, обома сторонами цієї війни. Він завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені [у ній]... і, на жаль, він вважає, що останнім часом з боку Росії він не бачить достатнього інтересу та достатніх дій для просування вперед у напрямку миру", – розповіла посадовиця.

Водночас Лівітт додала, що можливість зустрічі між Трампом та Путіним не є повністю виключеною: "Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може знову статися".

Однак, додала речниця, США хочуть бути впевненими, що цей саміт принесе "відчутні позитивні результати" й що "час президента [Трампа] буде використаний з користю".

"І президент не хоче марнувати свій час", – зазначила чиновниця.

Також вона заперечила, що саме дзвінок між державним секретарем США Марком Рубіо та очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим змусив главу Штатів повірити, що Путін або росіяни не хочуть мирної угоди.

"Це була не єдина причина. Ні, я думаю, що секретар Рубіо відчув, що це був дійсно продуктивний дзвінок. Але, знову ж таки, президент хоче бути впевненим, що зустріч між ним і президентом Путіним буде корисною для нього", – зазначила прессекретарка.

Також вона зауважила, що Трамп "хоче бачити дії, а не тільки розмови".