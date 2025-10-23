Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися з росіянами, попри санкції
США, як і раніше, хочуть зустрітися з росіянами, попри введення адміністрацією президента Штатів Дональда Трампа санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає канал CNN.
"Ми, як і раніше, хотіли б зустрітися з росіянами", – сказав очільник американської дипломатії, додавши, що мав хорошу телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
"І ми продовжимо обговорення цього питання. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо з'явиться можливість досягти миру", – акцентував Рубіо.
Він нагадав, що Трамп уже кілька місяців неодноразово заявляв, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо не буде прогресу щодо мирної угоди.
У середу президент США ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, заявивши журналістам в Овальному кабінеті, що він "відчував, що настав час" для санкцій, зазначивши, що він "довго чекав" на їхнє введення.
- 21 жовтня Reuters писало, що відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу саміт у Будапешті.
- До цього було відкладено зустріч між Рубіо та Лавровим, заплановану на 23 жовтня.
- 22 жовтня Трамп підтвердив, що скасував зустріч із Путіним в Угорщині.
Коментарі (0)