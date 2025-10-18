У Білому домі заявили, що терпіння Трампа й американців щодо війни вичерпується
Терпіння президента США Дональда Трампа та американців щодо війни Росії проти України вичерпується, тому країнам потрібно прийти до миру. Про це в ефірі каналу Fox News повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Вона нагадала, що днями Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а 17 жовтня приймав у Білому домі президента Володимира Зеленського.
"І в обох цих розмовах – і з Путіним, і з Зеленським – вони були ввічливі, але дуже відверті. І президент США сказав обом сторонам цієї війни: це триває надто довго. Надто багато невинних людей загинуло. І США дуже втомлюються від цієї війни. Досить", – сказала Лівітт.
Вона додала, що обидві сторони повинні визнати реальність на місці та укласти мирну угоду.
"Бо терпіння президента Трампа й терпіння американського народу вичерпується через цю війну. Тож він був дуже відвертим і прямим. Але президент Трамп ніколи не зупиниться", – акцентувала речниця Білого дому.
Вона згадала про мирну угоду на Близькому Сході й наголосила, що сподівається на врегулювання війни РФ проти України.
- 17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Ніяких оголошень за її результатами лідери не зробили.
- Після перемовин Зеленський зідзвонився з європейськими партнерами. Водночас Трамп вчергове закликав зупинити війну по лінії фронту.
Коментарі (0)