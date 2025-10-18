У Білому домі заявили, що терпіння Трампа й американців щодо війни вичерпується

Росія та Україна повинні визнати реальність на місці та укласти мирну угоду, заявила Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Терпіння президента США Дональда Трампа та американців щодо війни Росії проти України вичерпується, тому країнам потрібно прийти до миру. Про це в ефірі каналу Fox News повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона нагадала, що днями Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а 17 жовтня приймав у Білому домі президента Володимира Зеленського.

"І в обох цих розмовах – і з Путіним, і з Зеленським – вони були ввічливі, але дуже відверті. І президент США сказав обом сторонам цієї війни: це триває надто довго. Надто багато невинних людей загинуло. І США дуже втомлюються від цієї війни. Досить", – сказала Лівітт.

Вона додала, що обидві сторони повинні визнати реальність на місці та укласти мирну угоду.

"Бо терпіння президента Трампа й терпіння американського народу вичерпується через цю війну. Тож він був дуже відвертим і прямим. Але президент Трамп ніколи не зупиниться", – акцентувала речниця Білого дому.

Вона згадала про мирну угоду на Близькому Сході й наголосила, що сподівається на врегулювання війни РФ проти України.