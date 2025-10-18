Мерц вважає, що зустріч у Вашингтоні пройшла не так, як сподівався Зеленський

Канцлер Німеччини пообіцяв працювати, щоб підтримувати Україну фінансово, політично та військово

Фрідріх Мерц (Фото: Filip Singer/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що візит президента Володимира Зеленського до лідера США Дональда Трампа у Вашингтон показав, наскільки Україні необхідна європейська допомога. Слова німецького канцлера наводить канал n-tv.

Мерц розповів, що увечері в п’ятницю мав телефонну розмову з українським президентом.

"Візит не пройшов так, як сподівався Зеленський. Я думаю, що можу це тут сказати", – заявив німецький канцлер.

На його думку, це робить допомогу Європи більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової сили України. Він працюватиме над тим, щоб підтримувати Україну "фінансово, політично і, звичайно, військово".

Капітуляція України не є варіантом, оскільки Росія тоді нападе на наступну європейську країну, акцентував Мерц.

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Ніяких оголошень за її результатами лідери не зробили.

Після перемовин Зеленський зідзвонився з європейськими партнерами. Він розповів про свою розмову з Трампом.