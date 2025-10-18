Мерц считает, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как надеялся Зеленский

Канцлер Германии пообещал работать, чтобы поддерживать Украину финансово, политически и военно

Фридрих Мерц (Фото: Filip Singer/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что визит президента Владимира Зеленского к лидеру США Дональда Трампа в Вашингтон показал, насколько Украине необходима европейская помощь. Слова немецкого канцлера приводит канал n-tv.

Мерц рассказал, что вечером в пятницу имел телефонный разговор с украинским президентом.

"Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Я думаю, что могу это здесь сказать", — заявил немецкий канцлер.

По его мнению, это делает помощь Европы более важной, ведь войну можно закончить только при условии военной силы Украины. Он будет работать над тем, чтобы поддерживать Украину "финансово, политически и, конечно, военно".

Капитуляция Украины не является вариантом, поскольку Россия тогда нападет на следующую европейскую страну, акцентировал Мерц.

17 октября в Белом доме состоялась встреча Зеленского с Трампом. Никаких объявлений по ее результатам лидеры не сделали.

После переговоров Зеленский созвонился с европейскими партнерами. Он рассказал о своем разговоре с Трампом.