В Белом доме заявили, что терпение Трампа и американцев относительно войны иссякает

Россия и Украина должны признать реальность на месте и заключить мирное соглашение, заявила Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Терпение президента США Дональда Трампа и американцев относительно войны России против Украины исчерпывается, поэтому странам нужно прийти к миру. Об этом в эфире канала Fox News сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что на днях Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а 17 октября принимал в Белом доме президента Владимира Зеленского.

"И в обоих этих разговорах – и с Путиным, и с Зеленским – они были вежливы, но очень откровенны. И президент США сказал обеим сторонам этой войны: это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибло. И США очень устают от этой войны. Достаточно", — сказала Ливитт.

Она добавила, что обе стороны должны признать реальность на месте и заключить мирное соглашение.

"Потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа исчерпывается из-за этой войны. Поэтому он был очень откровенным и прямым. Но президент Трамп никогда не остановится", — акцентировала пресс-секретарь Белого дома.

Она вспомнила о мирном соглашении на Ближнем Востоке и подчеркнула, что надеется на урегулирование войны РФ против Украины.