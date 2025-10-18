В Белом доме заявили, что терпение Трампа и американцев относительно войны иссякает
Терпение президента США Дональда Трампа и американцев относительно войны России против Украины исчерпывается, поэтому странам нужно прийти к миру. Об этом в эфире канала Fox News сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она напомнила, что на днях Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а 17 октября принимал в Белом доме президента Владимира Зеленского.
"И в обоих этих разговорах – и с Путиным, и с Зеленским – они были вежливы, но очень откровенны. И президент США сказал обеим сторонам этой войны: это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибло. И США очень устают от этой войны. Достаточно", — сказала Ливитт.
Она добавила, что обе стороны должны признать реальность на месте и заключить мирное соглашение.
"Потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа исчерпывается из-за этой войны. Поэтому он был очень откровенным и прямым. Но президент Трамп никогда не остановится", — акцентировала пресс-секретарь Белого дома.
Она вспомнила о мирном соглашении на Ближнем Востоке и подчеркнула, что надеется на урегулирование войны РФ против Украины.
- 17 октября в Белом доме состоялась встреча Зеленского с Трампом. Никаких объявлений по ее результатам лидеры не сделали.
- После переговоров Зеленский созвонился с европейскими партнерами. В то же время Трамп в очередной раз призвал остановить войну по линии фронта.
