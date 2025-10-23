Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с россиянами, несмотря на санкции

Госсекретарь заверил, что Вашингтон заинтересован во взаимодействии, если появится возможность достичь мира

Марко Рубио (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

США по-прежнему хотят встретиться с россиянами, несмотря на введение администрацией президента Штатов Дональда Трампа санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает канал CNN.

"Мы по-прежнему хотели бы встретиться с россиянами", – сказал глава американской дипломатии, добавив, что провел хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"И мы продолжим обсуждение этого вопроса. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если появится возможность достичь мира", – акцентировал Рубио.

Он напомнил, что Трамп уже несколько месяцев неоднократно заявлял, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если не будет прогресса по мирному соглашению.

В среду президент США ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, заявив журналистам в Овальном кабинете, что он "почувствовал, что пришло время" для санкций, отметив, что он "долго ждал" их введения.

21 октября Reuters писало, что отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу саммит в Будапеште.

До этого была отложена встреча между Рубио и Лавровым, запланированная на 23 октября.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии.