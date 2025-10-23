У Трампа озвучили условие для встречи с Путиным и объяснили новые санкции против РФ

Кэролайн Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится, если принесет "ощутимые положительные результаты", а новые санкции глава Штатов ввел именно сейчас, поскольку не видит достаточной заинтересованности и действий РФ по движению к окончанию войны против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

"Послушайте, президент всегда утверждал, что он применит санкции против России, когда посчитает это целесообразным и необходимым. И вчера наступил этот день. Я думаю, что президент также давно выражал свое разочарование Владимиром Путиным и, честно говоря, обеими сторонами этой войны. Он всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы [в нем]... и, к сожалению, он считает, что в последнее время со стороны России он не видит достаточного интереса и достаточных действий для продвижения вперед в направлении мира", – рассказала чиновница.

В то же время Ливитт добавила, что возможность встречи между Трампом и Путиным не исключена полностью: "Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды это может снова произойти".

Однако, добавила пресс-секретарь, США хотят быть уверенными, что этот саммит принесет "ощутимые положительные результаты" и что "время президента [Трампа] будет использовано с пользой".

"И президент не хочет тратить свое время", – отметила чиновница.

Также она отрицает, что именно звонок между государственным секретарем США Марком Рубио и главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым заставил главу Штатов поверить, что Путин или россияне не хотят мирного соглашения.

"Это была не единственная причина. Нет, я думаю, что секретарь Рубио почувствовал, что это был действительно продуктивный звонок. Но, опять же, президент хочет быть уверенным, что встреча между ним и президентом Путиным будет полезной для него", – отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что Трамп "хочет видеть действия, а не только разговоры".