В США ожидается встреча посланника Путина с Уиткоффом – Axios
В Соединенных Штатах ожидается встреча спецпосланника российского диктатора Кирилла Дмитриева с представителем американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом заявляет медиа Axios со ссылкой на неназванного чиновника США и собеседника, знакомого с планами.
По их данным, проведение встречи Дмитриева с Уиткоффом ожидается в Майями 25 октября.
Визит спецпосланника Владимира Путина происходит после введения новых американских санкций против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл и отмены встречи диктатора РФ и президента Штатов Дональда Трампа в Будапеште.
Ранее о визите Дмитриева сообщили собеседники телеканала CNN, рассказав, что ожидаются встречи Дмитриева с представителями американской администрации, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".
Тем временем свой визит в США подтвердил и сам Дмитриев.
Он утверждает, что его поездка была давно запланирована и не отменена, несмотря на "недавние недружественные действия Вашингтона" в отношении страны-агрессора.
Соратник Путина анонсировал, что проведет встречи с "несколькими представителями администрации" Трампа, в том числе за закрытыми дверями.
На этих переговорах США и Россия обсудят, как продолжить диалог, рассказал Дмитриев.
Также он традиционно для оккупантов обвинил Украину в якобы "срыве" мирных переговоров по "просьбе британцев и европейцев", и заявил, что санкции и "недружественные меры" якобы повлияют не на российскую экономику, а на "рост цен на американских заправках".
Накануне президент США с иронией отреагировал на оптимистичные заявления российского диктатора Путина о возможном влиянии новых американских санкций на Москву.
- Ранее собеседники издания The Washington Post сообщили, что спецпосланник Трампа Уиткофф во время встречи с Зеленским в Белом доме давил на украинскую делегацию насчет сдачи Донецкой области России.
- Впоследствии президент Зеленский сообщил, что во время переговоров Уиткофф передал ему требование России о выводе войск из Донецкой и Луганской областей. Однако глава государства подчеркнул, что позиция Киева по этому вопросу не изменилась. Трамп публично высказывался за заморозку войны по нынешней линии фронта, это же поддержал и руководитель Украины.
