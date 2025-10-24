В США ожидается встреча посланника Путина с Уиткоффом – Axios

Дмитриев прибыл в Штаты и подтвердил планы встретиться с чиновниками администрации Трампа

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Иллюстративное фото: EPA)

В Соединенных Штатах ожидается встреча спецпосланника российского диктатора Кирилла Дмитриева с представителем американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом заявляет медиа Axios со ссылкой на неназванного чиновника США и собеседника, знакомого с планами.

По их данным, проведение встречи Дмитриева с Уиткоффом ожидается в Майями 25 октября.

Визит спецпосланника Владимира Путина происходит после введения новых американских санкций против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл и отмены встречи диктатора РФ и президента Штатов Дональда Трампа в Будапеште.

Ранее о визите Дмитриева сообщили собеседники телеканала CNN, рассказав, что ожидаются встречи Дмитриева с представителями американской администрации, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

Тем временем свой визит в США подтвердил и сам Дмитриев.

Он утверждает, что его поездка была давно запланирована и не отменена, несмотря на "недавние недружественные действия Вашингтона" в отношении страны-агрессора.

Соратник Путина анонсировал, что проведет встречи с "несколькими представителями администрации" Трампа, в том числе за закрытыми дверями.

На этих переговорах США и Россия обсудят, как продолжить диалог, рассказал Дмитриев.

Также он традиционно для оккупантов обвинил Украину в якобы "срыве" мирных переговоров по "просьбе британцев и европейцев", и заявил, что санкции и "недружественные меры" якобы повлияют не на российскую экономику, а на "рост цен на американских заправках".

Накануне президент США с иронией отреагировал на оптимистичные заявления российского диктатора Путина о возможном влиянии новых американских санкций на Москву.