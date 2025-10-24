Трамп зіронізував над оптимізмом Путіна щодо нових санкцій: Дам знати за пів року

Глава Штатів заявив, що "радий" заявам диктатора РФ про те, що нові економічні обмеження нібито серйозно не вплинуть на Москву

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп з іронією відреагував на оптимістичні заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливий вплив нових американських санкцій на Москву. Про це глава Штатів розповів під час заходу у Білому домі.

Журналістка нагадала, що Путін фактично заявив, що Росія нібито має імунітет від санкцій США і що ті не матимуть серйозного впливу на економіку країни-агресора.

"Я радий, що він так вважає. Це добре. Я дам вам знати про це через пів року. Окей, побачимо. Побачимо, як це все працюватиме", – відповів Трамп.

Раніше російський диктатор визнав, що певні втрати від нових обмежень будуть, хоча й традиційно сказав, що нібито російська енергетика "почувається впевнено".

Також Путін стверджував, що нові санкції "істотно не позначаться на нашому [російському] економічному самопочутті".

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівітт пояснила, що Трамп запровадив нові обмеження саме зараз, оскільки не бачить достатньої зацікавленості та дій Москви щодо руху до закінчення війни проти України.