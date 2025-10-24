CNN: Посланник Путіна Дмитрієв прибув до США через два дні після введення санкцій

Кирило Дмитрієв (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідав США для "офіційних" переговорів через кілька днів після того, як президент Штатів Дональд Трамп запровадив санкції проти Москви. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що він зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", розповіли співрозмовники.

Візит відбувається на тлі зростання розчарування США через відмову Кремля припинити війну РФ проти України та після того, як Трамп заявив, що "скасував" запланований саміт у Будапешті.

Дмитрієв, відомий своїм прагненням до тіснішої економічної співпраці між Росією та США, нещодавно запропонував побудувати тунель "Трамп-Путін" між Аляскою й Далеким Сходом Росії, нагадало медіа.

Дмитрієв, який народився за радянських часів в Україні й здобув освіту в Гарварді та Стенфорді в США, працював консультантом в американській консалтинговій компанії McKinsey й інвестиційним банкіром у Goldman Sachs.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Дмитрієв потрапив під санкції Міністерства фінансів США, яке оголосило його "близьким соратником Путіна" та його родини.

У квітні Дмитрієв став першим російським посадовцем, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У той час його візит, під час якого він зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, розглядався як важливий крок у потеплінні відносин між Кремлем і Білим домом.

У квітні джерело CNN повідомило, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду.

3 квітня 2025 року Reuters писало, що Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні.

4 квітня Зеленський, коментуючи візит Дмитрієва до США, заявив, що головне питання росіян полягає в тому, як вивести заморожені на Заході активи.