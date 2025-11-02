Через санкції найбільші НПЗ Туреччини стали закуповувати більше нафти не з РФ – Reuters

Турецькі заводи SOCAR та Tupras збільшують закупівлі нафти з інших країн після санкцій Заходу проти Москви

Ілюстративне фото: EPA

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини закуповують більше нафти не з Росії у відповідь на останні західні санкції проти Москви. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на двох поінформованих співрозмовників та декілька джерел у галузі.

Туреччина є одним з основних покупців російської нафти разом з Китаєм та Індією. Зараз же турецькі НПЗ вживають заходів, подібних до тих, які робляться в Індії, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського союзу та Великої Британії стосовно скорочення продажів російської нафти, доходи від якої використовуються для фінансування війни проти України.

Один з найбільших турецьких НПЗ Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників, які будуть доставлені у грудні, розповіли джерела.

За розрахунками Reuters, це становить від 77 000 до 129 000 барелів на добу неросійських постачань, залежно від розміру вантажу, і означає, що SOCAR буде використовувати менше нафти з РФ.

Аналітична компанія Kpler вказує, що постачання з РФ становили практично весь обсяг нафти, що надходив на завод STAR у жовтні та вересні й становив близько 210 000 барелів на добу.

Два джерела повідомили, що один з чотирьох вантажів – це казахстанська партія сорту KEBCO, який за якістю відповідає російській нафті Urals. Раніше завод SOCAR імпортував лише одну партію нафти з Казахстану у 2025 році й жодної у 2024-му.

Тим часом інший великий турецький нафтопереробник Tupras збільшує закупівлі неросійських сортів нафти, які за якістю схожі на Urals, наприклад, з Іраку, повідомили два джерела, не надаючи додаткових деталей.

Tupras, який володіє двома великими НПЗ у Туреччині, також, ймовірно, незабаром повністю припинить імпорт російської нафти на один зі своїх заводів, щоб мати змогу продовжувати експорт палива до Європи, не порушуючи нових санкцій ЄС, заявили двоє співрозмовців. За їхніми словами, компанія продовжить переробляти нафту РФ на іншому підприємстві.

SOCAR відмовився від коментарів, а Tupras не відповів на запит Reuters про коментар.

За даними Kpler, з січня по жовтень Туреччина імпортувала близько 669 000 барелів нафти на добу, з яких 317 000, або 47%, були російськими. Минулоріч за той самий період імпорт нафти становив 580 000 барелів на добу, з яких 333 000 були з Росії.