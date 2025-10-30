Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни – Bloomberg

Падіння обсягу морських постачань нафтопродуктів РФ відбулось до найнижчого показника щонайменше з початку 2022 року

Термінал в Усть-Лузі (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Після українських ударів та посилення санкцій експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку її повномасштабної війни проти України. Про такі показники пише агенція Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Медіа пов'язує це падіння з "поєднанням зупинення нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій", що порушило торгівлю енергоносіями РФ.

Згідно з Vortexa Ltd, загальний обсяг морських постачань нафтопродуктів у перші 26 днів жовтня становив у середньому 1,89 млн барелів на день, що є найнижчим показником щонайменше з початку 2022 року.

Попри невелике зростання експорту дизельного пального, загальний обсяг постачань знизився через слабкі показники лігроїну (нафтова фракція, що використовується для виготовлення бензину й для нафтохімічної промисловості) та мазуту, особливо з портів на Балтійському морі після українських атак на термінал Усть-Луга, який відповідає за понад 60% такого російського експорту. Несприятливі погодні умови у цьому регіоні в останні дні також могли вплинути на роботу портів, зазначає Bloomberg.

"Це зниження означає невдачу для зусиль Москви щодо збереження стабільних доходів від енергетики, оскільки українські безпілотники завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі, а посилення санкцій порушує фінансування та транспортування нафти", – зауважує медіа.

За його словами, остання хвиля обмежень, спрямованих проти нафтових гігантів РФ "Роснефть" і "Лукойл" додала нової невизначеності, змусивши трейдерів "жонглювати шляхами оплати та строками перевезень" перед наближенням крайнього терміну, 21 листопада, коли запрацюють санкції США.

У найближчій перспективі експорт російського дизелю залишається відносно стабільним, оскільки більшість постачань спрямовані на сусідні ринки (такі як Туреччина та країни Африки, куди їх можна доставити до цього дедлайну), однак постачання лігроїну та мазуту є більш вразливими, оскільки тривалі перевезення до Азії створюють ризик затримки для частини вантажів, на які поширюються санкції, пояснює Bloomberg.

Інфографіка: Bloomberg

Раніше, 15 жовтня, агенція повідомляла про падіння експорту російського палива до нового мінімуму з початку повномасштабної війни через проблеми з НПЗ у РФ.