Посол США в НАТО запевнив, що Трамп забезпечить дотримання нових санкцій проти Росії

Метью Вітакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Президент США Дональд Трамп забезпечуватиме дотримання нових жорстких нафтових санкцій проти Росії, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив посол Штатів в НАТО Метью Вітакер.

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їх дотримання", – сказав Вітакер.

Минулого тижня Міністерство фінансів США оголосило санкції проти російських нафтових гігантів – компаній Роснєфть та Лукойл. Це було новою спробою покласти край війні Росії проти України, позбавивши Москву доходів для її фінансування. Це був перший пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

"Можливо, це стане тим самим кроком, який дозволить президенту Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, і принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне врегулювання", – сказав Вітакер.

Ціни на нафту підскочили після оголошення про санкції, але реакція ринку була стримана через неясність щодо того, наскільки серйозно Білий дім вживатиме нових заходів щодо Росії, яка піддається жорстким санкціям з перших днів повномасштабної війни. Однак, за словами Вітакера, це лише початок.

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна карта, яку він розігрує. Їх набагато більше", – сказав посол США в НАТО.

22 жовтня Бессент анонсував "суттєве посилення" санкцій проти Росії. У Білому домі заявили, що вони не будуть спрямовані проти Китаю.

Того самого дня Міністерство фінансів США ввело обмеження проти російських Лукойлу, Роснєфті та десятків дочірніх підприємств.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Власюк заявив, що через санкції проти Роснєфті та Лукойлу РФ може втратити до 70% експорту нафти до Індії та Китаю.