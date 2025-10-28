Посол США в НАТО заверил, что Трамп обеспечит соблюдение новых санкций против России

Мэтью Уитакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Президент США Дональд Трамп будет обеспечивать соблюдение новых жестких нефтяных санкций против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил посол Штатов в НАТО Мэтью Уитакер.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение", — сказал Уитакер.

На прошлой неделе Министерство финансов США объявило санкции против российских нефтяных гигантов – компаний Роснефть и Лукойл. Это было новой попыткой положить конец войне России против Украины, лишив Москву доходов для ее финансирования. Это был первый пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

"Возможно, это станет тем самым шагом, который позволит президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", — сказал Уитакер.

Цены на нефть подскочили после объявления о санкциях, но реакция рынка была сдержанна из-за неясности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет принимать новые меры в отношении России, которая подвергается жестким санкциям с первых дней полномасштабной войны. Однако, по словам Уитакера, это только начало.

"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше", — сказал посол США в НАТО.

22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.

В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Власюк заявил, что из-за санкций против Роснефти и Лукойла РФ может потерять до 70% экспорта нефти в Индию и Китай.