Посол США в НАТО заверил, что Трамп обеспечит соблюдение новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп будет обеспечивать соблюдение новых жестких нефтяных санкций против России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил посол Штатов в НАТО Мэтью Уитакер.
"Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение", — сказал Уитакер.
На прошлой неделе Министерство финансов США объявило санкции против российских нефтяных гигантов – компаний Роснефть и Лукойл. Это было новой попыткой положить конец войне России против Украины, лишив Москву доходов для ее финансирования. Это был первый пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.
"Возможно, это станет тем самым шагом, который позволит президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании", — сказал Уитакер.
Цены на нефть подскочили после объявления о санкциях, но реакция рынка была сдержанна из-за неясности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет принимать новые меры в отношении России, которая подвергается жестким санкциям с первых дней полномасштабной войны. Однако, по словам Уитакера, это только начало.
"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше", — сказал посол США в НАТО.
- 22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.
- В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.
- Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Власюк заявил, что из-за санкций против Роснефти и Лукойла РФ может потерять до 70% экспорта нефти в Индию и Китай.
