У Донецькій області обмежують рух поїздів до Краматорська та Слов'янська задля безпеки

Пасажири в день відправлення отримуватимуть інформацію щодо кінцевої зупинки потяга

Вокзал Краматорвська (Фото: t.me/UkrzalInfo)

У Донецькій області тимчасово обмежують рух поїздів Краматорського напрямку. Рішення продиктоване безпековими чинниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, це "важке, але важливе" рішення було ухвалене спільно з Укрзалізницею. Рух поїздів обмежать до станцій Гусарівка або Барвінкове (останні станції перед Слов'янськом). Наразі організують автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

"Пасажири всіх п'яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправлення", – повідомив Філашкін.

Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.

ОВА разом із Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежить за безпековою ситуацією. Рух обіцяють відновити, щойно це стане можливим.