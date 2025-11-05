У Донецькій області обмежують рух поїздів до Краматорська та Слов'янська задля безпеки
У Донецькій області тимчасово обмежують рух поїздів Краматорського напрямку. Рішення продиктоване безпековими чинниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, це "важке, але важливе" рішення було ухвалене спільно з Укрзалізницею. Рух поїздів обмежать до станцій Гусарівка або Барвінкове (останні станції перед Слов'янськом). Наразі організують автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.
"Пасажири всіх п'яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправлення", – повідомив Філашкін.
Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.
ОВА разом із Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежить за безпековою ситуацією. Рух обіцяють відновити, щойно це стане можливим.
- LIGA.net повідомили в УЗ, що від початку повномасштабної війни Росія пошкодила майже 200 пасажирських вагонів. Частину із них неможливо відновити.
- Окрім того, загинули майже 1000 працівників Укрзалізниці від початку 2022 року.
