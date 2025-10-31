Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила майже 200 вагонів УЗ: частину неможливо відновити
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Лише від початку серпня Росія завдала близько 300 ударів по поїздах та об’єктах інфраструктури Укрзалізниці, а з 2022 року пошкоджено майже 200 вагонів. Про це перевізник повідомив у відповідь на запит LIGA.net.
Під час атак ворог пошкоджує колії, підстанції, вокзали, рухомий склад тощо.
Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України були пошкоджені 199 пасажирських вагонів. Деякі з них були в депо.
Станом на жовтень 2025 року залізничникам вдалося відремонтувати 103 вагони для пасажирських поїздів. Ще 56 не підлягають відновленню.
- 15 жовтня глава Укрзалізниці повідомляв, що ворог атакує локомотиви точними "шахедами".
- 24 жовтня росіяни атакували поїзд Львів – Краматорськ дроном. Ворог не влучив, але три вагони постраждали.
- У ніч проти 31 жовтня Росія атакувала залізничне пасажирське депо в Сумах і інфраструктуру УЗ біля Лозової.
