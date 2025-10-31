Росія атакувала залізничне пасажирське депо в Сумах і інфраструктуру УЗ біля Лозової – фото
У ніч проти 31 жовтня росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській і Харківській областях. Про це повідомила Укрзалізниця.
У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.
Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.
Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
ОНОВЛЕНО О 08:30. Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що пошкоджене у Сумах депо – "абсолютно цивільне підприємство", що забезпечує щоденне сполучення з обласним центром і всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд.
Масований наліт "шахедів" знищив більшість робочих приміщень, пошкоджено й склад поїзда Суми – Київ. Працівники були в укритті, тож минулося без постраждалих.
Через пошкодження залізничної інфраструктури у Лозовій потяги курсують за зміненим маршрутом, є затримки.
- Внаслідок російської атаки на Суми також загорілась багатоповерхівка, є постраждалі.
