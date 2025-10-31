РФ атаковала железнодорожное пассажирское депо в Сумах и инфраструктуру УЗ возле Лозовой

Оккупанты снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

Иллюстративное фото: ЕРА

В ночь на 31 октября россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила Укрзалізниця.

В Сумах враг ударил по пассажирскому депо – повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой – поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует по измененному маршруту.