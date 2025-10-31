РФ атаковала железнодорожное пассажирское депо в Сумах и инфраструктуру УЗ возле Лозовой
В ночь на 31 октября россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила Укрзалізниця.
В Сумах враг ударил по пассажирскому депо – повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.
Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику.
Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой – поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует по измененному маршруту.
- В результате российской атаки на Сумы также загорелась многоэтажка, есть пострадавшие.
