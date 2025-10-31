С начала полномасштабной войны повреждены почти 200 вагонов УЗ. Часть – не восстановить
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Только с начала августа Россия нанесла около 300 ударов по поездам и объектам инфраструктуры Укрзалізниці, а с 2022 года повреждено почти 200 вагонов. Об этом перевозчик сообщил в ответ на запрос LIGA.net.
Во время атак враг повреждает пути, подстанции, вокзалы, подвижной состав и прочее.
Всего с начала полномасштабной войны России против Украины были повреждены 199 пассажирских вагонов. Некоторые из них находились в депо.
По состоянию на октябрь 2025 года железнодорожникам удалось отремонтировать 103 вагона для пассажирских поездов. Еще 56 не подлежат восстановлению.
- 15 октября глава Укрзалізниці сообщал, что враг атакует локомотивы точными "шахедами".
- 24 октября россияне атаковали поезд Львов – Краматорск дроном. Враг не попал, но три вагона пострадали.
- В ночь на 31 октября Россия атаковала железнодорожное пассажирское депо в Сумах и инфраструктуру УЗ возле Лозовой.
