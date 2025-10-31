С начала полномасштабной войны повреждены почти 200 вагонов УЗ. Часть – не восстановить

Поврежденный поезд УЗ (Иллюстративное фото: t.me/OleksiiKuleba)

Только с начала августа Россия нанесла около 300 ударов по поездам и объектам инфраструктуры Укрзалізниці, а с 2022 года повреждено почти 200 вагонов. Об этом перевозчик сообщил в ответ на запрос LIGA.net.

Во время атак враг повреждает пути, подстанции, вокзалы, подвижной состав и прочее.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины были повреждены 199 пассажирских вагонов. Некоторые из них находились в депо.

По состоянию на октябрь 2025 года железнодорожникам удалось отремонтировать 103 вагона для пассажирских поездов. Еще 56 не подлежат восстановлению.