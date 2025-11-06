У Фінляндії школярку з України змусили співати "Калинку" на уроці музики

Українка Ірина Горкун-Сілен (Фото: Thomas Hagström / Yle)

У Фінляндії в місті Еспоо школярці з України довелося співати російську "Калинку" на уроці музики. Коли дівчинка сказала, що вона українка і не хоче використовувати російську мову, вчитель відповів, що "в школі про війну не говорять". Про це повідомило фінське видання Yle.

Мати дівчинки, музикантка Ірина Горкун-Сілен, розповіла, що її 11-річна донька Ніколь була змушена співати російську пісню через страх отримати погану оцінку, хоча ситуація її глибоко вразила. Вона наголосила, що "Калинка" – це не просто пісня, а символ, відомий у виконанні хору Червоної армії, і назвала такий урок "нормалізацією агресора".

Директорка шведськомовної школи Сторенген Еллінор Геллман відмовилася коментувати конкретний випадок. Вона надіслала письмове пояснення, що школа дотримується національної програми і знайомить учнів з різними культурами на освітніх підставах.

Водночас у Фінській національній раді освіти пояснили, що вчителі мають педагогічну свободу. Юристка відомства Хайді Руонала уточнила, що вчитель міг просто змінити завдання, якщо учневі було неприємно: наприклад, дати іншу пісню або доручити акомпанемент.

Як пише Yle, інцидент "шокував" українців, які проживають у Фінляндії, багато з яких твердо переконані, що культура не є відокремленою від політики. Інцидент широко обговорювався в соціальних мережах.

"Нам дуже сумно через цю ситуацію. Виникає питання, чи доречно поширювати російську культуру в школах", – прокоментував голова Асоціації українців Фінляндії Василь Гуцул.