В Финляндии школьницу из Украины заставили петь "Калинку" на уроке музыки

Украинка Ирина Горкун-Силен (Фото: Thomas Hagström / Yle)

В Финляндии в городе Эспоо школьнице из Украины пришлось петь русскую "Калинку" на уроке музыки. Когда девочка сказала, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учитель ответил, что "в школе о войне не говорят". Об этом сообщило финское издание Yle.

Мать девочки, музыкант Ирина Горкун-Силен, рассказала, что ее 11-летняя дочь Николь была вынуждена петь русскую песню из-за страха получить плохую оценку, хотя ситуация ее глубоко поразила. Она подчеркнула, что "Калинка" – это не просто песня, а символ, известный в исполнении хора Красной армии, и назвала такой урок "нормализацией агрессора".

Директор шведскоязычной школы Сторенген Эллинор Геллман отказалась комментировать конкретный случай. Она прислала письменное объяснение, что школа придерживается национальной программы и знакомит учеников с различными культурами на образовательных основаниях.

В то же время в Финском национальном совете образования объяснили, что учителя имеют педагогическую свободу. Юрист ведомства Хайди Руонала уточнила, что учитель мог просто изменить задание, если ученику было неприятно: например, дать другую песню или поручить аккомпанемент.

Как пишет Yle, инцидент "шокировал" украинцев, проживающих в Финляндии, многие из которых твердо убеждены, что культура не отделена от политики. Инцидент широко обсуждался в социальных сетях.

"Нам очень грустно из-за этой ситуации. Возникает вопрос, уместно ли распространять русскую культуру в школах", – прокомментировал председатель Ассоциации украинцев Финляндии Василий Гуцул.