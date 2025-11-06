СБУ: Біля Харкова чоловік двічі намагався пустити під укіс військовий ешелон

Під час першої спроби чоловік заклав вибухівку на колію, а вдруге мав закласти її під сам потяг

Затриманий (Фото: СБУ)

У Харківській області затримали чоловіка, який намагався пустити під укіс військовий ешелон. Як повідомила Служба безпеки України, чоловік діяв на замовлення спецслужб Росії.

За даними розслідування, ворог доручив 54-річному місцевому механіку "перерізати" один із залізничних маршрутів Сил оборони в районі Харкова. Росіяни планували або пустити з рейок вантажний потяг Сил оборони, або підірвати колії.

Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, коли публікував у Telegram-каналах антиукраїнські коментарі. За їхнім дорученням, як стверджують правоохоронці, чоловік спочатку виготовив вибухівку з датчиком, а потім заклав її під шпали.

Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Тому наступне його завдання – закласти вибухівку на не колії, а під сам військовий ешелон.

СБУ вдалося зірвати ворожий план, запобігти вибуху та затримати чоловіка на етапі підготовки до диверсії. В ході розслідування з'ясувалося, що росіяни передали затриманому інструкцію виготовлення вибухівки, датчики для неї та вісім кілограмів пластиду.

Усе це йому переправили завдяки дрону, який скинув "посилку" у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.

Затриманому повідомили про підозру в диверсії та підготовці до неї, а також у незаконному поводженні з вибухівкою. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Фігуранту може загрожувати довічне.