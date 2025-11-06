СБУ: В районе Харькова мужчина дважды пытался пустить под откос военный эшелон
В Харьковской области задержали мужчину, который пытался пустить под откос военный эшелон. Как сообщила Служба безопасности Украины, мужчина действовал по заказу спецслужб России.
По данным расследования, враг поручил 54-летнему местному механику "перерезать" один из железнодорожных маршрутов Сил обороны в районе Харькова. Россияне планировали либо пустить с рельсов грузовой поезд Сил обороны, либо взорвать пути.
Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал в Telegram-каналах антиукраинские комментарии. По их поручению, как утверждают правоохранители, мужчина сначала изготовил взрывчатку с датчиком, а затем заложил ее под шпалы.
Однако, взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Поэтому следующее задание он получил заложить взрывчатку не на пути, а под сам военный эшелон.
СБУ удалось сорвать вражеский план, предотвратить взрыв и задержать мужчину на этапе подготовки к диверсии. В ходе расследования выяснилось, что россияне передали задержанному инструкцию изготовления взрывчатки, датчики для нее и восемь килограмм пластида.
Все это ему переправили при помощи дрона, который сбросил "посылку" в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.
Задержанному сообщили о подозрении в диверсии и подготовке к ней, а также в незаконном обращении со взрывчаткой. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Фигуранту может грозить пожизненное.
- 13 октября стало известно, что военный в СЗЧ готовил теракт в центре Запорожья по заказу россиян, его задержала СБУ.
- 29 октября СБУ сообщила, что бывший военный инструктор-иностранец готовил теракты по заказу России. Его задержали в Киеве.
