СБУ: Бывший военный инструктор-иностранец готовил теракты по заказу России

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали бывшего военного инструктора одной из европейских стран, который, по версии следствия, передавал служебную информацию о Силах обороны и готовился к совершению терактов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Мужчину задержали в Киеве. По данным спецслужбы, он был завербован Федеральной службой безопасности России. Иностранец передавал врагу служебную информацию о Силах обороны и готовился к совершению терактов.

По версии следствия, в начале 2024 года иностранец, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в Украину, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных.

В СБУ утверждают, что через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения "легких заработков" начал предлагать свои услуги спецслужбам государства-агрессора. Для этого он оставлял объявления в различных прокремлевских интернет-группах.

Впоследствии на иностранца вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки начал ставить ему задачи. Среди прочего, установлено, что он передавал оккупантам:

→ информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее;

→ координаты учебных центров Вооруженных Сил Украины на юге, где он тренировал мобилизованных.

В СБУ добавили, что для подготовки к выполнению следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и его дополнительной квалификации.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.