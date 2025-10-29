СБУ: Колишній військовий інструктор-іноземець готував теракти на замовлення Росії

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали колишнього військового інструктора однієї з європейських країн, який, за версією слідства, передавав службову інформацію про Сили оборони та готувався до вчинення терактів в Україні. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Чоловіка затримали у Києві. За даними спецслужби, він був завербований Федеральною службою безпеки Росії. Іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони та готувався до вчинення терактів.

За версією слідства, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої й тактичної підготовки, прибув до України, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.

В СБУ стверджують, що через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги спецслужбам держави-агресорки. Для цього він залишав оголошення у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом на іноземця вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити йому завдання. Серед іншого, встановлено, що він передавав окупантам:

→ інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;

→ координати навчальних центрів Збройних Сил України на півдні, де він тренував мобілізованих.

В СБУ додали, що для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.