СБУ: Военный в СЗЧ готовил теракт в центре Запорожья по заказу россиян
Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в том, что он планировал взорвать взрывчатку в центре Запорожья. Об этом сообщает СБУ.
Как установило расследование, задержанный должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового пребывания людей и "отчитаться" куратору из России.
Также россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку в час пик, когда на "локации" будет наибольшая концентрация местных жителей.
По материалам дела, задержанным оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве.
Находясь в СЗЧ, он начал искать "легкие заработки" в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужбистов.
После вербовки мужчина получил "проверочное" задание от куратора – отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины.
Впоследствии россияне отправили его в Запорожье, где мужчина арендовал помещение и приобрел составляющие для изготовления взрывчатки.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в госизмене, в дезертирстве, совершенных в условиях военного положения, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 2 октября СБУ задержала двух жителей Одессы, которые по заказу РФ планировали заложить взрывчатку в местах наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.
- 6 октября СБУ задержала 16-летнего харьковчанина, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для заказных терактов.
