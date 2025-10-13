СБУ: Военный в СЗЧ готовил теракт в центре Запорожья по заказу россиян

Мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть, хотел заложить взрывчатку в центре города

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в том, что он планировал взорвать взрывчатку в центре Запорожья. Об этом сообщает СБУ.

Как установило расследование, задержанный должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового пребывания людей и "отчитаться" куратору из России.

Также россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку в час пик, когда на "локации" будет наибольшая концентрация местных жителей.

По материалам дела, задержанным оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве.

Находясь в СЗЧ, он начал искать "легкие заработки" в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужбистов.

После вербовки мужчина получил "проверочное" задание от куратора – отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины.

Впоследствии россияне отправили его в Запорожье, где мужчина арендовал помещение и приобрел составляющие для изготовления взрывчатки.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в госизмене, в дезертирстве, совершенных в условиях военного положения, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

