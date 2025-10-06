СБУ: Польша вывезла на границу 16-летнего юношу, который вербовал исполнителей терактов

Задержан 16-летний агент спецслужб РФ, который, как утверждают правоохранители, с территории ЕС подыскивал в Украине исполнителей заказных терактов

Задержание (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали 16-летнего харьковчанина, который, по их данным, с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для заказных терактов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, осенью 2024 года несовершеннолетний выехал в Евросоюз. Он попал в поле зрения РФ, когда искал возможности подзаработать через Telegram-каналы, а впоследствии и сам начал вербовать подростков, которые хотели "легких заработков".

Как утверждает СБУ, парень передавал контакты завербованных подростков агентам РФ, которые впоследствии проводили им подробный инструктаж.

По данным правоохранителей, двое из завербованных им "агентов" – 15-летние жители Харькова – в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города.

Как утверждают следователи, тогда завербованная 16-летним харьковчанином девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно и начинил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку на местах запланированных терактов.

Пару подростков задержали сразу после того, как российские спецслужбы дистанционно активировали спрятанные СВУ.

Также правоохранители установили, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний привлек свою 21-летнюю знакомую из прифронтовой Константиновки.

По данным СБУ, в начале 2025 года девушка приехала в Одессу, где в арендованном жилье изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи админздания территориального центра комплектования и соцподдержки. Тогда правоохранителям удалось задержать ее на горячем и предотвратить теракт.

СБУ задержала несовершеннолетнего харьковчанина на западной границе, куда его доставили польские правоохранители в связи с принудительным возвращением на территорию Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в подготовке к террористическому акту, он арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.