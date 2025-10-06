СБУ: Польща вивезла на кордон 16-річного харків'янина, який вербував виконавців терактів

Затримано 16-річного агента спецслужб РФ, який, як стверджують правоохоронці, з території ЄС підшукував в Україні виконавців замовних терактів

Затримання (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали 16-річного харків’янина, який, за їхніми даними, з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для замовних терактів. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, восени 2024 року неповнолітній виїхав до Євросоюзу. Він потрапив у поле зору РФ, шукаючи можливості підробітку через Telegram-канали, а згодом і сам почав вербувати підлітків, які шукали "легких заробітків".

Як стверджує СБУ, хлопець передавав контакти завербованих підлітків агентам РФ, які згодом проводили їм детальний інструктаж.

За даними правоохоронців, двоє із завербованих ним "агентів" – 15-річні мешканці Харкова – у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста.

Як стверджують слідчі, тоді завербована 16-річним харків'янином дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.

Пару підлітків затримали одразу після того, як російські спецслужби дистанційно активували заховані СВП.

Також правоохоронці встановили, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній залучив свою 21-річну знайому з прифронтової Костянтинівки.

За даними СБУ, на початку 2025 року дівчина приїхала до Одеси, де в орендованому житлі виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі територіального центру комплектування і соцпідтримки. Тоді правоохоронцям вдалося затримати її на гарячому та запобігти теракту.

СБУ затримала неповнолітнього харків'янина на західному кордоні, куди його доставили польські правоохоронці у зв’язку з примусовим поверненням на територію України.

Фігуранту повідомили про підозру у підготовці до терористичного акту, його заарештовано і загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.