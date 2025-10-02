СБУ: В Одессе супруги планировали взорвать украинских военных

Контрразведка СБУ задержала двух жителей Одессы, которых подозревают в подготовке теракта по заказу России

Задержание (фото: СБУ)

В Одессе задержали лиц, которые, по данным правоохранителей, по заказу РФ готовили подрыв украинских военных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужб координаты, по которым нашли тайник и забрали из него самодельное взрывное устройство (СВУ).

Промониторив накануне места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначили эти локации на Google-картах.

Впоследствии после "согласования" одного из объектов с врагом задержанные планировали заложить там взрывчатку. Их задержали по дороге к месту запланированного теракта.

По данным правоохранителей, задержанные – пара безработных одесситов, которых враг завербовал в Telegram-канале.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с доказательствами работы на врага.

Супругам сообщили о подозрении в подготовке к террористическому акту, сейчас решается вопрос о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Супружеская пара арестована, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.