СБУ: В Одесі подружжя планувало підірвати українських військових

Контррозвідка СБУ затримала двох мешканців Одеси, яких підозрюють у підготовці теракту на замовлення Росії

Затримання (фото: СБУ)

В Одесі затримали осіб, які, за даними правоохоронців, на замовлення РФ готували підрив українських військових. Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, для здійснення теракту фігуранти отримали від російських спецслужб координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Промоніторивши напередодні місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначили ці локації на Google-картах.

Згодом після "погодження" одного з об’єктів з ворогом затримані планували закласти там вибухівку. Їх затримали дорогою до місця запланованого теракту.

За даними правоохоронців, затримані – пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Telegram-каналі.

Під час обшуків у них вилучили смартфони із доказами роботи на ворога.

Подружжю повідомили про підозру у підготовці до терористичного акту, наразі вирішують питання щодо підозри у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Подружню пару заарештовано, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.