СБУ: У Львові спецслужби РФ хотіли підірвати військових, запросивши на фейкові "побачення"

Росіяни збиралися підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові. Українських військових хотіли підірвати під виглядом запрошення на "побачення", повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, щоб заманити військових на місце запланованого теракту, реалізовував тактику "запрошення на побачення".

Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".

Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум та нейтралізували вибухівку.

Фото: СБУ

