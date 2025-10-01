СБУ: У Львові спецслужби РФ хотіли підірвати військових, запросивши на фейкові "побачення"
Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові. Українських військових хотіли підірвати під виглядом запрошення на "побачення", повідомили в СБУ.
За даними правоохоронців, щоб заманити військових на місце запланованого теракту, реалізовував тактику "запрошення на побачення".
Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".
Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.
Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум та нейтралізували вибухівку.
- 8 вересня стало відомо про затримання колишнього моряка, який виготовляв вибухівку для терактів в Одесі.
- 10 вересня СБУ затримала у Львові підлітків, які встановили вибухівку біля будинку військового на замовлення Росії.
