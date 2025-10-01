СБУ: У Львові спецслужби РФ хотіли підірвати військових, запросивши на фейкові "побачення"
ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові. Українських військових хотіли підірвати під виглядом запрошення на "побачення", повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, щоб заманити військових на місце запланованого теракту,  реалізовував тактику "запрошення на побачення".

Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".

Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум та нейтралізували вибухівку. 

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
сбульвівтеракт