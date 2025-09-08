СБУ: Затримано колишнього моряка, який виготовляв вибухівку для терактів в Одесі
В Одесі затримали моряка на пенсії, якого підозрюють у виготовленні саморобних вибухівок для підривів у портовому місті. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, готову вибухівку затриманий закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до росіян.
Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали вибухівку зі схованок.
Одну з таких "виконавиць" українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.
За матеріалами справи, затриманим, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію почав працювати на російські спецслужби.
Правоохоронці встановили, що його завербували, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. За завданням росіян чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.
Після прибуття в Україну чоловік спочатку "звітував" куратору про наслідки ворожих ударів по місту.
Потім російський спецслужбіст проінструктував затриманого щодо виготовлення вибухівки та "пріоритетних""місць її закладення у схрони.
За даними слідства, чоловік "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.
Чоловіка затримали за місцем проживання. У нього вилучили смартфон, з якого він контактував з ФСБ.
Слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на терористичний акт.
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- 27 серпня було затримано працівника хімзаводу, який наводив удари РФ по військових об’єктах у пʼяти областях.
- 4 вересня СБУ повідомила про затримання інженера-технолога, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку.
