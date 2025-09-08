СБУ: Затримано колишнього моряка, який виготовляв вибухівку для терактів в Одесі

Готову вибухівку моряк закладав у схрони на території морського узбережжя в Одесі

Затриманий (Фото: СБУ)

В Одесі затримали моряка на пенсії, якого підозрюють у виготовленні саморобних вибухівок для підривів у портовому місті. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, готову вибухівку затриманий закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до росіян.

Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали вибухівку зі схованок.

Одну з таких "виконавиць" українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, затриманим, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію почав працювати на російські спецслужби.

Правоохоронці встановили, що його завербували, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. За завданням росіян чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.

Після прибуття в Україну чоловік спочатку "звітував" куратору про наслідки ворожих ударів по місту.

Потім російський спецслужбіст проінструктував затриманого щодо виготовлення вибухівки та "пріоритетних""місць її закладення у схрони.

За даними слідства, чоловік "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Чоловіка затримали за місцем проживання. У нього вилучили смартфон, з якого він контактував з ФСБ.

Слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на терористичний акт.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

