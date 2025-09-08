СБУ: Задержан бывший моряк, который изготавливал взрывчатку для терактов в Одессе

Готовую взрывчатку моряк закладывал в схроны на территории морского побережья в Одессе

Задержанный (Фото: СБУ)

В Одессе задержали моряка на пенсии, которого подозревают в изготовлении самодельных взрывчаток для подрывов в портовом городе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, готовую взрывчатку задержанный закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты к россиянам.

Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали взрывчатку из тайников.

Одну из таких "исполнительниц" украинские спецслужбисты задержали в июле этого года, когда она пыталась взорвать в Одессе областной ТЦК.

По материалам дела, задержанным, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на российские спецслужбы.

Правоохранители установили, что его завербовали, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию россиян мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны.

По прибытии в Украину мужчина сначала "отчитывался" куратору о последствиях вражеских ударов по городу.

Затем российский спецслужбист проинструктировал задержанного по изготовлению взрывчатки и "приоритетных" мест ее закладки в схроны.

По данным следствия, мужчина "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Мужчину задержали по месту жительства. У него изъяли смартфон, с которого он контактировал с ФСБ.

Следователи сообщили ему о подозрении в законченном покушении на террористический акт.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ