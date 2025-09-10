СБУ: У Львові затримано підлітків, які встановили вибухівку біля будинку військового – фото
Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють у підготовці теракту у Львові на замовлення російських спецслужб. Про це повідомила Служба безпеки України.
За версією слідства, неповнолітні намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони. Для вчинення злочину вони залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.
Щоб окупанти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, затримані додатково встановили на "локації" телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з Росії.
Співробітники СБУ затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали вибухівку на вході до таунхаусу. Затримані – двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років.
Після інструктажу від окупантів підлітки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту. У неповнолітніх вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.
Підліткам повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 5 серпня поліція повідомляла про вибух у Житомирі, який пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. Було відомо про загиблого й постраждалого.
- 7 серпня СБУ повідомила про затримання двох неповнолітніх, які, за версією слідства, підготували теракт.
