СБУ: У Львові затримано підлітків, які встановили вибухівку біля будинку військового – фото

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють у підготовці теракту у Львові на замовлення російських спецслужб. Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, неповнолітні намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони. Для вчинення злочину вони залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.

Щоб окупанти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, затримані додатково встановили на "локації" телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з Росії.

Співробітники СБУ затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали вибухівку на вході до таунхаусу. Затримані – двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років.

Після інструктажу від окупантів підлітки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту. У неповнолітніх вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Підліткам повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

