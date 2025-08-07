СБУ: Двоє неповнолітніх здійснили теракт у Житомирі, в результаті якого загинув чоловік

Підозрювані (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють у здійсненні теракту в Житомирі 5 серпня, у результаті якого є загиблий. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою в одному з мікрорайонів обласного центру. У результаті вибуху загинув чоловік, ще один – ушпиталений у тяжкому стані.

Поліція уточнила, що загиблий – 33-річний харків’янин. А травми отримав 31-річний житель Одеси.

За версією слідства, підготовкою теракту займалися завербовані росіянами 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Telegram-канали шукали легкого заробітку.

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з Росії, за якими виготовили вибухівку з підручних засобів. Для конспірації вони купували компоненти до вибухівки у різних магазинах і на місцевих ринках.

Для щонайбільшого ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужб.

Потім неповнолітні заклали вибухівку за координатами, які так само отримали від куратора. На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію й активували пристрій.

Неповнолітнім оголосили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

5 серпня поліція повідомляла, що вибух у Житомирі пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. Було відомо про загиблого й постраждалого. Інших деталей правоохоронці тоді не розкрили.