СБУ: Двое несовершеннолетних совершили теракт в Житомире, жертвой которого стал мужчина

17-летние юноша и девушка по заказу России изготовили и заложили самодельное взрывное устройство

Подозреваемые (Фото: Нацполиция)

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в совершении теракта в Житомире 5 августа, в его результате есть погибший. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства в одном из микрорайонов областного центра. В результате взрыва погиб мужчина, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция уточнила, что погибший – 33-летний харьковчанин. А травмы получил 31-летний житель Одессы.

По версии следствия, подготовкой теракта занимались завербованные россиянами 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения агрессора, когда через Telegram-каналы искали легкий заработок.

После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из России, по которым изготовили взрывчатку из подручных средств. Для конспирации они покупали компоненты к взрывчатке в разных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва – снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужб.

Затем несовершеннолетние заложили взрывчатку по координатам, так же полученным от куратора. На месте запланированного теракта агенты спрятали телефонную камеру, через нее оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали устройство.

Несовершеннолетним объявили о подозрении по статье о террористическом акте, приведшем к гибели человека. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

5 августа полиция сообщала, что взрыв в Житомире раздался около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора. Было известно о погибшем и пострадавшем. Других деталей правоохранители тогда не раскрыли.