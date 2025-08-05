В Житомире произошел взрыв: есть погибший и раненый

Взрыв в областном центре прогремел около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире произошел взрыв – известно об одном погибшем. Об этом сообщила Национальная полиция.

Взрыв прогремел около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора. В результате взрыва один человек погиб, другой получил ранения и госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, а также сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

В полиции добавили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

Вечером 2 июля произошли взрывы на производственном складе одного из промышленных предприятий вблизи Житомира.

3 июля сообщалось, что количество пострадавших в результате взрывов на предприятии в Житомирской области увеличилось до 80 человек. Также два человека погибли.

7 июля полиция сообщила, что взрывы в Житомирской области 2 июля произошли из-за незаконного изготовления взрывчатки.