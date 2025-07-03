В Житомирской области уже более 80 пострадавших после взрывов на предприятии

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате взрыва на предприятии в Житомирской области увеличилось до 80 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, число погибших осталось неизменным – два человека. Тело второго человека было деблокировано спасателями ночью.

В то же время число пострадавших увеличилось до 82 человек. 38 человек, в том числе четверо детей, находятся в медицинских учреждениях. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших – гражданин Японии.

Бунечко отметил, что известно о повреждении около 100 домов, четверть из которых разрушена полностью. По его словам, людям будет компенсирована стоимость утраченного жилья. В настоящее время работают комиссии по определению стоимости разрушенных домов.

Информация о причинах взрывов пока отсутствует.