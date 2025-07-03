В Житомирской области уже более 80 пострадавших после взрывов на предприятии
Число пострадавших в результате взрыва на предприятии в Житомирской области увеличилось до 80 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, число погибших осталось неизменным – два человека. Тело второго человека было деблокировано спасателями ночью.
В то же время число пострадавших увеличилось до 82 человек. 38 человек, в том числе четверо детей, находятся в медицинских учреждениях. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших – гражданин Японии.
Бунечко отметил, что известно о повреждении около 100 домов, четверть из которых разрушена полностью. По его словам, людям будет компенсирована стоимость утраченного жилья. В настоящее время работают комиссии по определению стоимости разрушенных домов.
Информация о причинах взрывов пока отсутствует.
- Взрыв произошел 2 июля около 18:00 на производственном складе одного из промышленных предприятий недалеко от села Березина Глубочицкой общины .
- В результате взрыва 735 домов остались без электричества.