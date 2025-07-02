В результате взрыва под Житомиром повреждены электросети, более 700 домов без света

В результате взрыва недалеко от Житомира 2 июля были повреждены три линии электропередач 10 кВ

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В результате взрыва, произошедшего 2 июля около 18:00 недалеко от села Березина, повреждены три линии электропередач 10 кВ. В настоящее время без электроэнергии 735 домов, сообщает Житомиробленерго.

Сообщается, что в связи со взрывом отключены 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

"Для устранения последствий работают девять оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", – говорится в сообщении.

2 июля около 18:00 недалеко от села Березина Глибочицкой общины произошел взрыв. Известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще 15 пострадали.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел на автозаправочной станции. Однако позже местные власти сообщили, что инцидент произошел неподалеку от АЗС.

Глибочицкий сельский голова Сергий Сокальский сообщил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

В полиции сообщили, что из-за взрыва на 126 км автодороги М-06 Киев – Чоп движение в обоих направлениях перекрыто. Также правоохранители назвали трассы, по которым осуществляется объезд.

ДОПОЛНЕНО В 23:35. Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, уже известно о 24 пострадавших.

Предварительно, двое погибли. Тело второго погибшего еще ищут спасатели.

Полностью уничтожены 25 домов, еще больше домов повреждено.