Через вибух біля Житомира пошкоджені електромережі, понад 700 домівок без світла – фото

Внаслідок вибуху неподалік Житомира 2 липня було пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ

Фото: facebook.com/ztoe.com.ua

Через вибух, який стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина, було пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Наразі без електроенергії 735 помешкань, повідомляє Житомиробленерго.

Зазначається, що у зв'язку з вибухом відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.

"Над ліквідацією наслідків працюють девʼять оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним. Докладаємо максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.

2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади пролунав вибух. Відомо, що внаслідок вибуху загинули дві людини, ще 15 постраждало.

Спочатку повідомлялось, що вибух стався на автозаправній станції. Однак згодом місцева влада повідомила, що інцидент стався неподалік АЗС.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

У поліції повідомили, що через вибух на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. Також правоохоронці назвали траси, через які виконується обʼїзд.

ДОПОВНЕНО О 23:35. Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, вже відомо про 24 постраждалих.

Попередньо, двоє загинули. Тіло другого загиблого ще шукають рятувальники.

Повністю знищені 25 будинків, ще більше будинків пошкоджені.