Поблизу Житомира стався вибух. Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – фото, відео

На трасі M-06 було два вибухи, э жертви. Рух перекрито

Вибух поблизу Житомира (Фото: Cуспільне)

2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади пролунав вибух. Про це повідомила поліція Житомирської області.

"На місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП у Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики", – йдеться у повідомленні.

Згодом у міській раді Житомира підтвердили, що вибух стався на АЗС.

"Громадо! На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Наразі причини інциденту встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

У коментарі Суспільному Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", – сказав Сергій Сокальський.

Медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що госпіталізовано двох жінок.

"Попередньо, багато поранених, бо були потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", – розповів Віктор Гриньов.

Доповнено 0 20:35. Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, внаслідок вибуху відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.

"У населеному пункті Березина біля Житомира на трасі M-06 сталося два вибухи. Ми можемо констатувати про двох загиблих, 15 осіб постраждали", – зазначив Бунечко.

Він уточнив, що також внаслідок вибуху було пошкоджено приватні будинки.

На місці інциденту розгорнули оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. По трасі забезпечили мінімальний проїзд.

У поліції повідомили, що через вибух на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

← В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

← В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів,

← Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп.