У гуртожитку в Краматорську стався вибух: загинула дитина, є постраждалі

Нацполіція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

13 червня у гуртожитку в місті Краматорськ стався вибух – загинула дитина, є постраждалі. Про це повідомили у Національній поліції Донецької області.

"Трагедія сталась учора ввечері у місцевому гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство", йдеться у публікації.

За даними правоохоронців, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів були у кімнаті свого товариша – й у цей момент стався вибух.

Попередньо, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей терміново ушпиталили з численними осколковими пораненнями та переламами, проте серце одного з хлопців не витримало, розповіли в поліції.

Двоє інших постраждалих перебувають у важкому стані.

Також до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який у момент вибуху був під вікнами кімнати: у нього діагностовано садна та забої, загрози життю немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідування триває.