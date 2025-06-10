У Прилуцькому районі після російської дронової атаки виявили вибухонебезпечні предмети
У Прилуцькому районі Чернігівської області після нічної дронової атаки виявили вибухонебезпечні предмети, ймовірно, розкидані з безпілотників. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Правоохоронці закликали громадян при виявленні підозрілого предмета, не підходити, не чіпати його та телефонувати 101, 102 чи 112.
У Нацполіції зазначили, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись росіянами для ураження будь-якого з регіонів. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.
Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько п’яти см, довжина 35-40 см.
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус уточнив, що у разі спрацювання ці боєприпаси розлітаються на дрібні уламки.
- 10 квітня 2025 року МВС попереджало, що російські окупанти почали застосовувати дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети.
- 1 травня у Києві, ймовірно, здетонували боєприпаси, які Росія вночі розкидала з безпілотників.