У Прилуцькому районі після російської дронової атаки виявили вибухонебезпечні предмети

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Прилуцькому районі Чернігівської області після нічної дронової атаки виявили вибухонебезпечні предмети, ймовірно, розкидані з безпілотників. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці закликали громадян при виявленні підозрілого предмета, не підходити, не чіпати його та телефонувати 101, 102 чи 112.

У Нацполіції зазначили, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись росіянами для ураження будь-якого з регіонів. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько п’яти см, довжина 35-40 см.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус уточнив, що у разі спрацювання ці боєприпаси розлітаються на дрібні уламки.

Фото: Нацполіція